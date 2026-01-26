Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой опубликовал фото с Дасаевым и Самедовым с матча легенд памяти Симоняна

Мостовой опубликовал фото с Дасаевым и Самедовым с матча легенд памяти Симоняна
Комментарии

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой опубликовал в своём телеграм-канале фотографию с матча легенд памяти Никиты Симоняна между сборной СССР и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой легенд красно-белых со счётом 5:4.

На фотографии Мостовой в форме сборной СССР стоит посередине между экс-игроком сборной России Александром Самедовым, выступавшим в этом матче за легенд красно-белых, и бывшим советским вратарём, а также тренером сборной России Ринатом Дасаевым.

В течение карьеры футболиста Симонян становился олимпийским чемпионом 1956 года в Мельбурне в составе сборной СССР, четырёхкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории «Спартака».

Материалы по теме
Романцев высказался об игре «Спартака» в матче легенд с СССР, посвящённом Никите Симоняну
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android