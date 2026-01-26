Мостовой опубликовал фото с Дасаевым и Самедовым с матча легенд памяти Симоняна

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой опубликовал в своём телеграм-канале фотографию с матча легенд памяти Никиты Симоняна между сборной СССР и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой легенд красно-белых со счётом 5:4.

На фотографии Мостовой в форме сборной СССР стоит посередине между экс-игроком сборной России Александром Самедовым, выступавшим в этом матче за легенд красно-белых, и бывшим советским вратарём, а также тренером сборной России Ринатом Дасаевым.

В течение карьеры футболиста Симонян становился олимпийским чемпионом 1956 года в Мельбурне в составе сборной СССР, четырёхкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории «Спартака».