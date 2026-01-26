Скидки
«Сейчас отдал бы ему «Золотой мяч». Мор назвал лучшего футболиста мира на данный момент

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал, кого считает лучшим футболистом мира на данный момент.

«В «Барселоне» от Педри очень многое зависит. Если он на поле, то это совсем другая игра. На данный момент он лучший футболист в мире. Прямо сейчас я бы отдал ему «Золотой мяч», потому что его влияние на игру просто колоссальное. Мбаппе и Ямаль тоже входят в этот список, но я выбрал бы Педри. Потрясающе выглядит, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Педри выступает за «Барселону» с 2019 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2030 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и восемь результативных передач.

