Оформивший хет-трик Глушаков отреагировал на участие в матче памяти Симоняна за «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков опубликовал пост по случаю своего участия в матче легенд памяти Никиты Симоняна между сборной СССР и красно-белыми. Встреча завершилась победой игроков «Спартака» со счётом 5:4, а Денис оформил хет-трик.

«Было приятно сыграть легендарный матч «Спартак» — СССР в честь памяти Никиты Павловича Симоняна. Спасибо РФС за приглашение и за атмосферу — такие матчи действительно остаются в сердце. Память жива!» — написал Глушаков в своём телеграм-канале.

В течение карьеры футболиста Симонян становился олимпийским чемпионом 1956 года в Мельбурне в составе сборной СССР, четырёхкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории «Спартака».