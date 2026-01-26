Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны подробности вероятной покупки Серхио Рамосом «Севильи»

Стали известны подробности вероятной покупки Серхио Рамосом «Севильи»
Комментарии

Легендарный испанский футболист Серхио Рамос намерен стать владельцем «Севильи» вместе с Five Eleven Capital. Об этом сообщает Cadena Ser со ссылкой на Carrusel Deportivo.

По информации источника, бывший защитник «Реала» и сборной Испании покупает андалусийскую команду за € 450 млн. Отмечается, что сейчас Рамос вместе со своими юристами изучают отчётность клуба. Данная процедура может занять несколько месяцев.

Утверждается, что плохие результаты в последние годы вынудили акционеров принять решение о продаже «Севильи». Ранее выступал за севильский клуб в качестве игрока в период с 2003 по 2005 годы, а также в сезоне-2023/2024.

Последним клубом 39-летнего Рамоса был мексиканский «Монтеррей», который он покинул в начале декабря этого года. Сообщалось, что Серхио может продолжить профессиональную игровую карьеру.

Материалы по теме
Серхио Рамос может стать президентом «Севильи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android