Стали известны подробности вероятной покупки Серхио Рамосом «Севильи»

Легендарный испанский футболист Серхио Рамос намерен стать владельцем «Севильи» вместе с Five Eleven Capital. Об этом сообщает Cadena Ser со ссылкой на Carrusel Deportivo.

По информации источника, бывший защитник «Реала» и сборной Испании покупает андалусийскую команду за € 450 млн. Отмечается, что сейчас Рамос вместе со своими юристами изучают отчётность клуба. Данная процедура может занять несколько месяцев.

Утверждается, что плохие результаты в последние годы вынудили акционеров принять решение о продаже «Севильи». Ранее выступал за севильский клуб в качестве игрока в период с 2003 по 2005 годы, а также в сезоне-2023/2024.

Последним клубом 39-летнего Рамоса был мексиканский «Монтеррей», который он покинул в начале декабря этого года. Сообщалось, что Серхио может продолжить профессиональную игровую карьеру.