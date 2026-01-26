«Пришёл здравый смысл». Журавель отреагировал на победу «МЮ» в матче с «Арсеналом»

Футбольный комментатор Тимур Журавель прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура АПЛ с «Арсеналом» (3:2).

«Надо поздравить «МЮ», что на смену узколобому упрямству к ним пришёл здравый смысл. Майну, оказывается, футболист, Магуайр — игрок старта, Доргу в атаке выигрывает конкуренцию у Куньи, а Мбемо — номер 9. Просто немыслимые для Аморима расклады.

На «Эмирейтс» «Манчестер» иногда мимикрировал под «Мидлсбро», но это, пожалуй, единственный способ играть против лидера. Зато свои отрезки активности они убийственно завершали голами. Особенно крутым был вход во второй тайм, когда «МЮ» просто уничтожил «Арсенал».

И ещё, «МЮ» очень хладнокровно сдержал волну замен «Арсенала», когда Артета бросил в игру толпу свежих игроков. Это всё напоминает эффект новизны, какой был у Кэррика в 2021 году, когда он тоже обыграл «Арсенал» со счётом 3:2. Более долгая дистанция будет труднее, чем стартовый отрезок, но не восхититься такой перемене нельзя. «МЮ» выиграл красиво и стильно.

У «Арсенала» пока ещё есть право на ошибку. Хотя в такой плотной лиге это даже ошибкой не назовёшь. Просто иногда тебя будут обыгрывать, будут те, кто сыграет лучше. Это нормально», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

После этой игры «Арсенал» с 50 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Манчестер Юнайтед» с 38 очками располагается на четвёртой строчке.