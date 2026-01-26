Полузащитник «Барселоны» Рафинья ответил критикам за свою игру в нынешнем сезоне
Полузащитник «Барселоны» Рафинья отреагировал на критику в свой адрес за игру в нынешнем сезоне. В своём последнем матче «Барселона» разгромила «Овьедо» со счётом 3:0. В этой встрече Рафинья забил гол.
Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Ольмо – 52' 2:0 Рафинья – 57' 3:0 Ямаль – 73'
«С восемью голами в 13 матчах, в которых я успел сыграть, вы правда считаете, что я не на том же уровне, что и в прошлом сезоне? Я всегда стремлюсь вернуться к своей лучшей форме», — приводит слова Рафиньи Barca Blaugranes.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Рафинья принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и три результативные передачи. Футболист выступает за клуб с 2022 года.
