Главная Футбол Новости

«У экзорцистов Лондона выходной». Казанский отреагировал на игру «МЮ» с «Арсеналом» в АПЛ

Комментарии

Футбольный комментатор Денис Казанский поделился эмоциями от победы «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с лидером чемпионата страны — «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 3:2.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29'     1:1 Мбемо – 37'     1:2 Доргу – 50'     2:2 Мерино – 84'     2:3 Кунья – 87'    

«У экзорцистов Лондона выходной. «Дьяволы» куражатся. Ну а как? Пока эмоции», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

После этой игры «Арсенал» с 50 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 38 очками располагается на четвёртой строчке. С момента, как Майкл Кэррик возглавил «красных дьяволов», манкунианцы одержали две победы в двух матчах. В этих матчах соперниками «МЮ» были лидеры АПЛ — «Арсенал» и «Манчестер Сити».

