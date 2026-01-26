«У экзорцистов Лондона выходной». Казанский отреагировал на игру «МЮ» с «Арсеналом» в АПЛ

Футбольный комментатор Денис Казанский поделился эмоциями от победы «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с лидером чемпионата страны — «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 3:2.

«У экзорцистов Лондона выходной. «Дьяволы» куражатся. Ну а как? Пока эмоции», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

После этой игры «Арсенал» с 50 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 38 очками располагается на четвёртой строчке. С момента, как Майкл Кэррик возглавил «красных дьяволов», манкунианцы одержали две победы в двух матчах. В этих матчах соперниками «МЮ» были лидеры АПЛ — «Арсенал» и «Манчестер Сити».