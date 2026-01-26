Патрик Виейра назвал причины поражения «Арсенала» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра прокомментировал поражение «канониров» от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

«Пушкари» всё ещё на четыре очка впереди, но остаются вопросы к их психологической стойкости. «Арсеналу» нужно вернуться к основам: играть свободно и демонстрировать базовые приёмы, чтобы двигаться вперёд. Игроки должны выходить на свой лучший уровень — этого не хватило некоторым. Им нужен лидер, который поднимет командный дух. Сака был слишком мало заметен. В таких важных поединках ожидал от него лидерства и забитых мячей, но я не увидел этого», — приводит слова Виейра BBC.

После этой игры «Арсенал» с 50 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 38 очками располагается на четвёртой строчке.

