Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Патрик Виейра назвал причины поражения «Арсенала» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Патрик Виейра назвал причины поражения «Арсенала» в матче с «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Бывший полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра прокомментировал поражение «канониров» от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29'     1:1 Мбемо – 37'     1:2 Доргу – 50'     2:2 Мерино – 84'     2:3 Кунья – 87'    

«Пушкари» всё ещё на четыре очка впереди, но остаются вопросы к их психологической стойкости. «Арсеналу» нужно вернуться к основам: играть свободно и демонстрировать базовые приёмы, чтобы двигаться вперёд. Игроки должны выходить на свой лучший уровень — этого не хватило некоторым. Им нужен лидер, который поднимет командный дух. Сака был слишком мало заметен. В таких важных поединках ожидал от него лидерства и забитых мячей, но я не увидел этого», — приводит слова Виейра BBC.

После этой игры «Арсенал» с 50 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 38 очками располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
«У экзорцистов Лондона выходной». Казанский отреагировал на игру «МЮ» с «Арсеналом» в АПЛ

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android