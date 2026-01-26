18-летний вингер «Челси» Эстевао установил клубный рекорд XXI века

Крайний нападающий «Челси» Эстевао стал одним из героев поединка АПЛ против «Кристал Пэлас», записав на свой счёт гол и голевую передачу. Встреча завершилась победой лондонцев со счётом 3:1.

На момент матча бразильцу было 18 лет и 276 дней — этот результат сделал его вторым самым юным игроком в истории «Челси», кому удалось в одном матче чемпионата Англии и забить, и ассистировать партнёру, сообщает Opta.

Ранее подобное достижение в более раннем возрасте удавалось лишь Нилу Шипперли: в апреле 1993 года он отметился голом и передачей в игре с «Уимблдоном», когда ему было 18 лет и 164 дня.

