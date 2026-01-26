18-летний вингер «Челси» Эстевао установил клубный рекорд XXI века
Крайний нападающий «Челси» Эстевао стал одним из героев поединка АПЛ против «Кристал Пэлас», записав на свой счёт гол и голевую передачу. Встреча завершилась победой лондонцев со счётом 3:1.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон
0:1 Эстевао – 34' 0:2 Педро – 50' 0:3 Фернандес – 64' 1:3 Ричардс – 88'
Удаления: Уортон – 72' / нет
На момент матча бразильцу было 18 лет и 276 дней — этот результат сделал его вторым самым юным игроком в истории «Челси», кому удалось в одном матче чемпионата Англии и забить, и ассистировать партнёру, сообщает Opta.
Ранее подобное достижение в более раннем возрасте удавалось лишь Нилу Шипперли: в апреле 1993 года он отметился голом и передачей в игре с «Уимблдоном», когда ему было 18 лет и 164 дня.
Фанаты «Челси» спели про Абрамовича на акции против руководства
