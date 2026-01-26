Алан Ширер назвал проблемы «Ливерпуля» после сенсационного поражения «Борнмуту»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер жёстко прошёлся по игре «Ливерпуля» после поражения от «Борнмута» со счётом 2:3.

«Если смотреть со стороны «Борнмута», они наверняка выходили на поле с мыслью: почему бы не обыграть «Ливерпуль»? Команда Арне Слота сейчас выглядит очень далёкой от той версии, которую мы видели в прошлом сезоне.

«Ливерпуль» плохо смотрится практически во всех компонентах. Слишком много ошибок, серьёзные проблемы в обороне — это наглядно показал решающий гол. Да, они забили дважды после стандартов, но в игре с мячом создали совсем немного», — приводит слова Ширера ВВС.

Напомним, «Ливерпуль» занимает шестое место в АПЛ.

Салах отказался общаться с прессой после победы «Ливерпуля»