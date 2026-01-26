Скидки
Алан Ширер назвал проблемы «Ливерпуля» после сенсационного поражения «Борнмуту»

Алан Ширер назвал проблемы «Ливерпуля» после сенсационного поражения «Борнмуту»
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер жёстко прошёлся по игре «Ливерпуля» после поражения от «Борнмута» со счётом 2:3.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Эванилсон – 26'     2:0 Хименес – 33'     2:1 ван Дейк – 45'     2:2 Собослаи – 80'     3:2 Адли – 90+5'    

«Если смотреть со стороны «Борнмута», они наверняка выходили на поле с мыслью: почему бы не обыграть «Ливерпуль»? Команда Арне Слота сейчас выглядит очень далёкой от той версии, которую мы видели в прошлом сезоне.

«Ливерпуль» плохо смотрится практически во всех компонентах. Слишком много ошибок, серьёзные проблемы в обороне — это наглядно показал решающий гол. Да, они забили дважды после стандартов, но в игре с мячом создали совсем немного», — приводит слова Ширера ВВС.

Напомним, «Ливерпуль» занимает шестое место в АПЛ.

Салах отказался общаться с прессой после победы «Ливерпуля»

