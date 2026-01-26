Алан Ширер назвал проблемы «Ливерпуля» после сенсационного поражения «Борнмуту»
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер жёстко прошёлся по игре «Ливерпуля» после поражения от «Борнмута» со счётом 2:3.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Эванилсон – 26' 2:0 Хименес – 33' 2:1 ван Дейк – 45' 2:2 Собослаи – 80' 3:2 Адли – 90+5'
«Если смотреть со стороны «Борнмута», они наверняка выходили на поле с мыслью: почему бы не обыграть «Ливерпуль»? Команда Арне Слота сейчас выглядит очень далёкой от той версии, которую мы видели в прошлом сезоне.
«Ливерпуль» плохо смотрится практически во всех компонентах. Слишком много ошибок, серьёзные проблемы в обороне — это наглядно показал решающий гол. Да, они забили дважды после стандартов, но в игре с мячом создали совсем немного», — приводит слова Ширера ВВС.
Напомним, «Ливерпуль» занимает шестое место в АПЛ.
