Илья Забарный отреагировал на вырванную в концовке победу «ПСЖ» над «Осером»

Украинский защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный поделился впечатлениями после минимальной победы над «Осером» (1:0) в поединке 19-го тура Лиги 1.

— Вы верили, что команда дожмёт соперника до конца?

— «Да, это часть нашей философии. Мы никогда не останавливаемся и продолжаем делать свою работу — именно в этом наша сила. Вне зависимости от счёта мы идём вперёд, оказываем давление и не сбавляем темп. Было понятно, что гол — лишь вопрос времени», — отметил Забарный во флеш-интервью после матча.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея в своём активе 45 очков. У идущего вторым «Ланса» 43 очка.

