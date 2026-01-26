Илья Забарный отреагировал на вырванную в концовке победу «ПСЖ» над «Осером»
Украинский защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный поделился впечатлениями после минимальной победы над «Осером» (1:0) в поединке 19-го тура Лиги 1.
Франция — Лига 1 . 19-й тур
23 января 2026, пятница. 22:00 МСК
Осер
Осер
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 79'
— Вы верили, что команда дожмёт соперника до конца?
— «Да, это часть нашей философии. Мы никогда не останавливаемся и продолжаем делать свою работу — именно в этом наша сила. Вне зависимости от счёта мы идём вперёд, оказываем давление и не сбавляем темп. Было понятно, что гол — лишь вопрос времени», — отметил Забарный во флеш-интервью после матча.
«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея в своём активе 45 очков. У идущего вторым «Ланса» 43 очка.
Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»
