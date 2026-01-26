Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Зинченко в шаге от трансфера в новый клуб — Sky Sports

Александр Зинченко в шаге от трансфера в новый клуб — Sky Sports
Комментарии

«Аякс» получил разрешение на переход левого защитника «Арсенала» Александра Зинченко, который первую половину сезона провёл в аренде в «Ноттингем Форест», сообщает Sky Sports.

По данным источника, амстердамцы продолжат медицинское обследование 29-летнего украинского футболиста и в ближайшее время завершат оформление соглашения сроком на шесть месяцев. Вопрос о дальнейшем будущем Зинченко стороны планируют обсудить уже летом.

Ранее появлялась информация, что «Ноттингем» намерен досрочно завершить аренду игрока. В текущем сезоне Зинченко принял участие в 10 матчах, не отметившись результативными действиями.

Материалы по теме
Появилась новая информация по грядущему трансферу Александра Зинченко в «Аякс»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android