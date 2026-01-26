Трансфер защитника «Ливерпуля» в «Тоттенхэм Хотспур» сорвался — Бен Джейкобс

Трансфер защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона в «Тоттенхэм Хотспур» сорвался. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X.

По информации источника, мерсисайдцы сообщили главному тренеру «шпор» Томасу Франку, что не нашли замену 31‑летнему шотландцу и поэтому не одобрят трансфер. Отмечается, что переговоры об уходе шотландца ведутся с учётом интересов как Робертсона, так и «Ливерпуля».

Утверждается, что «Ливерпуль» принял предложение «Тоттенхэма» на сумму более £ 5 млн (€ 5,7 млн) с учётом бонусов и рассматривал возможность возвращения грека Костаса Цимикаса, но решил пока отказаться от этой идеи. На ситуацию с трансфером Робертсона в лондонский клуб могут повлиять трансферные изменения в конце января. Защитник открыт для трансфера, хотя и не настаивает на нём.

Робертсон выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2017 года. За этот период защитник принял участие в 364 встречах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 68 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

