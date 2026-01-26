Андрей Шевченко подвёл итоги двух лет своей работы во главе Украинской ассоциации футбола

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко подвёл итоги первых двух лет пребывания на своей должности.
«Сегодня исполняется два года, как я возглавляю Украинскую ассоциацию футбола. За свою карьеру я прошёл все роли – от футболиста до тренера, а сейчас – управленца. На каждом этапе уровень ответственности рос. Сейчас он самый высокий. В то же время я чувствую, что нахожусь на своём месте.
Мы работаем на перспективу – сосредотачиваемся на проектах, которые системно и основательно влияют на игру и формируют её будущее. Мы работаем на устойчивый результат. Его обеспечивает слаженная команда, где каждый профессионал отвечает за своё направление и несёт за него полную ответственность.
Также благодарен партнёрам за поддержку проектов и веру в будущее украинского футбола. Отдельная благодарность команде УАФ за ежедневную последовательную работу», – написал вчера Шевченко в соцсетях.
