Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Шевченко подвёл итоги двух лет своей работы во главе Украинской ассоциации футбола

Андрей Шевченко подвёл итоги двух лет своей работы во главе Украинской ассоциации футбола
Комментарии

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко подвёл итоги первых двух лет пребывания на своей должности.

«Сегодня исполняется два года, как я возглавляю Украинскую ассоциацию футбола. За свою карьеру я прошёл все роли – от футболиста до тренера, а сейчас – управленца. На каждом этапе уровень ответственности рос. Сейчас он самый высокий. В то же время я чувствую, что нахожусь на своём месте.

Мы работаем на перспективу – сосредотачиваемся на проектах, которые системно и основательно влияют на игру и формируют её будущее. Мы работаем на устойчивый результат. Его обеспечивает слаженная команда, где каждый профессионал отвечает за своё направление и несёт за него полную ответственность.

Также благодарен партнёрам за поддержку проектов и веру в будущее украинского футбола. Отдельная благодарность команде УАФ за ежедневную последовательную работу», – написал вчера Шевченко в соцсетях.

Украинская футболистка забила со штрафного от центральной линии

Материалы по теме
Фото
«Рад встретиться с друзьями». Шевченко выложил фото с Мальдини и Галлиани в Милане
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android