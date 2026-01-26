Только три игрока были моложе Эндрика, когда оформили первый хет-трик в Лиге 1 в XXI веке

Бразильский нападающий «Лиона» Эндрик оформил хет-трик в матче 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 «Метц» (5:2) и установил статистическое достижение. Об этом сообщает beIN Sports.

По информации источника, в XXI веке только Жереми Менез в январе 2005 года (17 лет 260 дней), Килиан Мбаппе в феврале 2017 года (18 лет 53 дня) и Усман Дембеле в марте 2016 года (18 лет 296 дней) оформляли хет-трик в более молодом возрасте, чем Эндрик. На момент данного достижения Эндрику было 19 лет и 188 дней.

Отметим, Эндрик превзошёл достижение Бернара Лякомба (19 лет и 196 дней), став самым молодым автором хет-трика в истории «Лиона». Кроме того, Эндрик стал 25-м бразильским игроком, забившим гол в чемпионате за «Лион».

В первой части сезона Эндрик сыграл за мадридский «Реал» всего три матча. За французский клуб он провёл три матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал один ассист.