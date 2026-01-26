Талалаев объяснил поражение «Балтики» в матче с четырьмя пропущенными мячами от «Сурхана»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на результат товарищеской встречи с узбекистанским «Сурханом». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды из Термеза.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
25 января 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Окончен
3 : 4
Сурхан
Термез, Узбекистан
0:1 1:1 Хиль – 30' 2:1 Хиль – 51' 2:2 3:2 Мурид – 70' 3:3 3:4
«В первые 60 минут матча у нас играл состав, близкий к основе. Эти ребята показали как нужное качество футбола, так и характер. Когда нужно было, они собрались, изменили скорость владения мячом и забили второй гол. Имели ещё моменты. В целом самое главное — мы увидели свой уровень готовности и обошлись без травм. Команда проделывает качественную работу», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».
Этот матч стал первым для балтийцев на зимних сборах. В следующей игре калининградцы встретятся с «Челябинском» (5 февраля).
