Даниэль Мальдини близок к аренде в «Лацио», это будет его шестой клуб в Италии — Романо

Даниэль Мальдини близок к аренде в «Лацио», это будет его шестой клуб в Италии — Романо
Футболист «Аталанты» Даниэль Мальдини перейдёт в «Лацио». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, команды близки к заключению сделки по аренде атакующего полузащитника. По данным источника, у римлян будет прописана опция полноценного выкупа игрока.

Таким образом, «Лацио» может стать шестым клубом в карьере 24-летнего футболиста. Даниэль Мальдини является сыном бывшего защитника «Милана» Паоло Мальдини и внуком экс-игрока и тренера красно-чёрных Чезаре Мальдини.

Мальдини-младший перешёл в «Аталанту» в феврале прошлого года из «Монцы». Ранее он защищал цвета «Милана», в период выступления за который также отправлялся в аренду в «Эмполи» и «Специю».

