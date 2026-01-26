Тихонов: как бы Карседо ни знал «Спартак» — это не говорит о том, что всё будет хорошо

Бывший капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о назначении на пост главного тренера красно-белых испанца Хуана Карседо. Ранее специалист уже работал в столичном клубе в качестве ассистента своего соотечественника Унаи Эмери.

«Знаешь ли ты российский менталитет или не знаешь, но ты вышел, две игры проиграл, занервничал и начал делать какие-то неправильные вещи. Ещё раз говорю, как бы Карседо ни знал РПЛ, выиграл одну игру, потом проиграл три матча — и уже всё становится совсем по-другому. То, что Карседо знал «Спартак» и наш менталитет, не говорит о том, что всё будет хорошо», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Спартак» начинал сезон-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги под руководством сербского главного тренера Деяна Станковича, который покинул клуб 11 ноября прошлого года. Осеннюю часть РПЛ красно-белые завершали с россиянином Вадимом Романовым.