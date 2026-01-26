Лещук — о турнире для болельщиков: украли все мячи и забрали деньги с благотворительности

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал об организации турнира для болельщиков. Он поведал о сложностях и неприятных моментах, которые возникли при проведении соревнования.

«Буду ли ещё проводить турниры среди болельщиков? Этот вопрос слышу уже не первый раз. Многие писали и говорили, что тот турнир им очень зашёл, что атмосфера была особенная, спрашивают, будет ли ещё.

Отвечу честно и немного подробнее. Да, это был незабываемый опыт. Реально праздник, эмоции, азарт. И я рад, что для многих тот день остался в памяти. Но есть и обратная сторона, о которой, возможно, никто и не задумывался.

Мы делали турнир полностью своими силами, без сторонних организаторов и помощи. И это оказалось очень непросто. Организация тогда вышла примерно в 500 тыс. рублей, это с учётом того, что часть вещей удалось закрыть через друзей и знакомые компании.

Из двух сеток мячей в итоге украли все мячи, кроме трёх. А за день до турнира появились и «доброжелатели», которые сообщили в правоохранительные органы о якобы массовом сборе болельщиков. Вопрос удалось решить.

От команд был взнос в 5 или 10 тыс., честно, уже не помню. Изначально мы договорились, что деньги пойдут на благотворительность, если команды сами не захотят забрать их обратно. В итоге около 70% команд решили деньги забрать.

Я ни в коем случае не жалуюсь. Правда. Это был классный день, настоящий футбольный движ и праздник для болельщиков. Просто захотелось немного приоткрыть закулисье и прояснить моменты, о которых обычно никто не думает, когда говорит: «А давай ещё раз так же». Будет ли ещё? Не закрываю эту идею. Спасибо всем, кто был тогда. Атмосферу вы сделали», — написал Лещук в своём телеграм-канале.