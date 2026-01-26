Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» объявило о трансфере полузащитника из «Ростова»

«Торпедо» объявило о трансфере полузащитника из «Ростова»
Комментарии

Пресс-служба московского «Торпедо» объявила о переходе в клуб воспитанника «Ростова» Алексея Колтакова. 20-летний полузащитник провёл три матча в рамках Фонбет Кубка России текущего сезона.

«Алексей Алексеевич Колтаков родился 14 ноября 2005 года в Азове Ростовской области. Полузащитник. Рост 175 см, вес 69 кг. Воспитанник ДЮСШ №3 (Азов) и академии ФК «Ростов». Выступал за академию «Ростов», «Ростов» (U16), «Ростов-2» и «Ростов». Вызывался в юношескую и молодёжную сборные России. Достижения: бронзовый призёр Молодёжной футбольной лиги (2023). С января 2026 года — игрок ФК «Торпедо» Москва», — сказано в сообщении пресс-службы чёрно-белых.

Колтаков может выступать на позиции центрального и опорного полузащитника. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 200 тыс.

Материалы по теме
«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android