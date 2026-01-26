Вратарь «Динамо» Лещук ответил на вопрос о планах после окончания футбольной карьеры

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос о планах после завершения футбольной карьеры. Он признался, что хочет заниматься бизнесом, который будет приносить удовольствие.

«Кем вижу себя по окончании карьеры? Пока сложно об этом говорить, так как не собираюсь заканчивать карьеру. Но точно понимаю одно — за время карьеры важно выстроить пассивный доход, чтобы дальше иметь свободу, а не зависеть от необходимости зарабатывать.

И хочется своё дело. Необязательно большое по деньгам, но такое, которое будет приносить удовольствие и желание заниматься им каждый день. Дело ради денег — не мой вариант. Мысли и направления есть, но пока оставлю их при себе. Всему своё время», — написал Лещук в своём телеграм-канале.