Защитник «Зенита» Эракович близок к уходу в «Црвену Звезду»

«Зенит» и «Црвена Звезда» близки согласованию аренды защитника Страхини Эраковича с правом выкупа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны согласовывают последние детали будущей сделки.

Ранее сербские СМИ утверждали, что Эракович хочет уйти из «Зенита», так как недоволен игровым временем и ставкой главного тренера команды Сергея Семака на других футболистов. Защитник согласен на переход в «Црвену Звезду», главный тренер которой, Деян Станкович, видит его одним из лидеров.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость защитника составляет € 7,5 млн.