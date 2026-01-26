Генич назвал команду, которая впечатлила его выступлениями в Лиге чемпионов

Футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матчей 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, отметив, что вверху турнирной таблицы находятся ровно те команды, которые там и должны быть. Также Генич выделил игру лиссабонского «Спортинга».

«Ну, там все, кто должны быть, однако, возможно, пока не достаёт некоторых команд. Разочарование всё-таки от их выступления есть. И, в частности, у меня от [«Атлетика» из] Бильбао. Хотя они, может, ещё за что-то поцепляются, да мало шансов. Но прикольный «Спортинг», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ занимает «Арсенал». На втором месте расположилась «Бавария», на третьем — мадридский «Реал». «Спортинг» занимает 10-е место.