«Неприятная ситуация». Президент «Барселоны» Лапорта — о трансфере Дро Фернандеса в «ПСЖ»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об ожидаемом уходе воспитанника каталонцев Дро Фернандеса во французский «Пари Сен-Жермен». Ранее сообщалось, что стороны достигли соглашения о трансфере игрока за € 8 млн.

«Мы обсудим это, когда всё уладится. Он объявил, что не останется. Это неприятная ситуация. У нас была договорённость, что он продлит свой контракт в 18 лет, но затем, к нашему удивлению, его агент сказал, что в конечном итоге он передумал. Мы постараемся разрешить ситуацию наилучшим из возможных способов для «Барсы», — сказал Лапорта в эфире Catalunya Radio.

По данным СМИ, Дро Фернандес отказался продлевать контракт с «Барселоной» и решил покинуть клуб, а сумма отступных в нынешнем контракте футболиста составляет € 6 млн. Сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить каталонцам больше, чтобы не портить отношения.