«Мало кто со мной сравнится». Артём Дзюба — о том, является ли он лучшим игроком РПЛ

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос, является ли он лучшим игроком Мир Российской Премьер-Лиги.

«Не мне решать, но я точно внёс определённый вклад. Есть вещи, где какие-то нападающие лучше меня были, но если взять в совокупности по пользе команде и по голам, наверное, мало кто со мной сравнится. Мало того что я забиваю довольно неплохо для России, ещё и делаю очень много ассистов. Думаю, вряд ли кто-то из нападающих может похвастаться этим», — приводит слова Дзюбы «РИА Новости Спорт».

Суммарно Дзюба провёл 460 матчей в рамках РПЛ, забил 174 гола и сделал 107 результативных передач.

