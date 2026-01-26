Скидки
Орлов отреагировал на слова Аршавина о кардинальных изменениях в юношеском футболе

Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова экс-футболиста Андрея Аршавина, который призвал перевести молодых игроков в деревянные спортивные залы, как было в его время, вместо качественных полей.

— По мнению Аршавина, пора молодёжи переходить в деревянные залы вместо искусственных и натуральных полей, потому что они разучились мяч принимать. Какое ваше мнение?
— Ну, это он улыбнулся. Он сам-то на деревянном поле играл в футбол, учился. Но лучше, конечно, на естественных полях играть. Аршавин же иронизирует — шатры появились, якобы тепличные условия. Ведь мы в любую непогоду раньше играли в футбол. А сейчас, конечно, условия… Но Андрей Сергеевич умеет сказать остро, безусловно, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

