Орлов — о молодёжи «Зенита»: полуалмазы, которые ещё не очищены. Их надо очистить!

Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о подрастающем поколении футболистов «Зенита».

— Материал есть, теперь важно… Вернее даже так: полуалмазы, которые ещё не очищены. Но надо очистить! Для этого нужна очень искусная работа тренеров и тех, кто вокруг клуба. Всех, кто влияет на этого игрока. И тех, кто вокруг игрока. Должна быть атмосфера профессионального футбола. Очень важный момент, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

