«Спотыкается тот, кто бежит». Геннадий Орлов дал совет молодым футболистам

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов дал совет молодым футболистам.

— Спотыкается тот, кто бежит. Кто ползёт — тот не спотыкается. Поэтому бежать надо. И рисковать надо, и дерзким быть. Молодым игрокам нужна ещё целеустремлённость в голове. Нацеленность на результат: чего ты хочешь. И ты должен понимать, что ты от многого готов отказаться, чему сейчас радуются твои ровесники. Понимаете? Всё-таки профессионал должен себя готовить с малых лет. И питание, и поведение. На футбольном поле и за его пределами. Профессионализм требует самоотдачи, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».