Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спотыкается тот, кто бежит». Геннадий Орлов дал совет молодым футболистам

«Спотыкается тот, кто бежит». Геннадий Орлов дал совет молодым футболистам
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов дал совет молодым футболистам.

— Спотыкается тот, кто бежит. Кто ползёт — тот не спотыкается. Поэтому бежать надо. И рисковать надо, и дерзким быть. Молодым игрокам нужна ещё целеустремлённость в голове. Нацеленность на результат: чего ты хочешь. И ты должен понимать, что ты от многого готов отказаться, чему сейчас радуются твои ровесники. Понимаете? Всё-таки профессионал должен себя готовить с малых лет. И питание, и поведение. На футбольном поле и за его пределами. Профессионализм требует самоотдачи, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Орлов — о молодёжи «Зенита»: полуалмазы, которые ещё не очищены. Их надо очистить!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android