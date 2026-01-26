Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов рассказал, как отреагировал на трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Галактионов рассказал, как отреагировал на трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о своём отношении к переходу полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА. Контракт экс-капитана команды с железнодорожниками истекал летом 2026 года. О трансфере было объявлено 13 января.

— Смотрите, жизнь преподносит разные ситуации, а футбольная жизнь — тем более. Слухи и разговоры об этом уже ходили достаточно давно. Дима до окончания последнего матча в Сочи, а у нас с ним состоялся хороший разговор, сообщил о своём решении, не о переходе в какой-то другой клуб, но о непродлении контракта.

— Ходили слухи, что уже в октябре у него началось сомнение — оставаться или не оставаться в «Локомотиве», он с тобой честно разговаривал на эту тему?
— Да, безусловно. У нас всегда с ним были доверительные, честные отношения. Но, опять же, после смены менеджмента, после прихода генерального директора Бориса Борисовича Ротенберга эти разговоры возобновились и были предприняты неоднократные попытки эту ситуацию вернуть назад, — сказал Галактионов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Материалы по теме
Баринов и другие перестановки в ЦСКА, много новостей из «Динамо». Главное в РПЛ за неделю
Баринов и другие перестановки в ЦСКА, много новостей из «Динамо». Главное в РПЛ за неделю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android