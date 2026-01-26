Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с клубом «Шанхай Порт»

«Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с клубом «Шанхай Порт»
Комментарии

Сегодня, 26 января, состоится товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и клубом «Шанхай Порт» из китайской Суперлиги. Встреча пройдёт в рамках подготовки к весенней части Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Эспайр-Центр» (Доха, Катар). Стартовый свисток судьи прозвучит в 11:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 января 2026, понедельник. 11:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
0 : 0
Шанхай Порт
Шанхай, Китай

Стартовый состав «Зенита»: Москвичёв, Нино, Дивеев, Вега, Мантуан, Барриос, Педро, Мостовой, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.

Ранее команды встречались в очном матче в четверг, 22 января. Разгромную победу одержали сине-бело-голубые (4:1). Победный мяч на свой счёт записал нападающий Педро.

Материалы по теме
«Спартак» ждёт новичка, продажа «Зенита» и первые матчи. Главное в РПЛ за неделю
«Спартак» ждёт новичка, продажа «Зенита» и первые матчи. Главное в РПЛ за неделю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android