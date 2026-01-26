Букайо Сака отреагировал на неожиданное поражение «Арсенала» от «Манчестер Юнайтед»
Крайний нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака высказался по итогам центрального матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». «Канониры» проиграли «дьяволам» со счётом 2:3.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29' 1:1 Мбемо – 37' 1:2 Доргу – 50' 2:2 Мерино – 84' 2:3 Кунья – 87'
«Думаю, мы не показали свой лучший футбол на протяжении всей игры, и это расстраивает. Это был очень важный матч, от которого многое зависело. Тяжёлое поражение, но мы должны держаться вместе. На следующей неделе снова выйдем на поле и постараемся вернуться к победной серии.
В футболе ты можешь забить, а можешь пропустить — всё зависит от твоей реакции после этого. Конечно, мы хотели бы выиграть со счётом 2:0, но нам не удалось это сделать. В целом мы не слишком довольны своей игрой», — приводит слова Сака пресс-служба «Арсенала».
