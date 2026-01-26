Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Букайо Сака отреагировал на неожиданное поражение «Арсенала» от «Манчестер Юнайтед»

Букайо Сака отреагировал на неожиданное поражение «Арсенала» от «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Крайний нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака высказался по итогам центрального матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». «Канониры» проиграли «дьяволам» со счётом 2:3.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29'     1:1 Мбемо – 37'     1:2 Доргу – 50'     2:2 Мерино – 84'     2:3 Кунья – 87'    

«Думаю, мы не показали свой лучший футбол на протяжении всей игры, и это расстраивает. Это был очень важный матч, от которого многое зависело. Тяжёлое поражение, но мы должны держаться вместе. На следующей неделе снова выйдем на поле и постараемся вернуться к победной серии.

В футболе ты можешь забить, а можешь пропустить — всё зависит от твоей реакции после этого. Конечно, мы хотели бы выиграть со счётом 2:0, но нам не удалось это сделать. В целом мы не слишком довольны своей игрой», — приводит слова Сака пресс-служба «Арсенала».

Материалы по теме
«МЮ» Кэррика снова это сделал! Чумовая победа над «Арсеналом» с бешеными голами
«МЮ» Кэррика снова это сделал! Чумовая победа над «Арсеналом» с бешеными голами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android