Галактионов ответил на вопрос, кто будет капитаном «Локомотива» после ухода Баринова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о новом капитане красно-зелёных после трансфера полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.

— Вы понимаете, кто будет капитаном «Локомотива» после Баринова?

— Мы для себя решили и проговорили, что это решение примет команда, будут выборы капитана и вице-капитана. Поэтому [проведём их], как только у нас все футболисты вернутся в строй, в том числе Монтес и Ньямси, чтобы это было коллегиальное внутреннее решение, которое клуб в дальнейшем озвучит.

— А если голосование игроков будет не совпадать с вашими внутренними убеждениями, вы можете право вето использовать?

— Я могу его использовать всегда и не делать этого голосования. Но в то же время мы говорим, что на сегодняшний день коллектив, команда и костяк, те ребята, которые сегодня собраны, должны это решение принять, а нам необходимо лишь его поддержать и помогать, — сказал Галактионов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»