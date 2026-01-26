«Мне всё нравится!» Президент «Урала» Иванов — о работе Василия Березуцкого

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе Василия Березуцкого на посту главного тренера екатеринбургской команды. Функционер признался, что ему всё нравится в работе нового наставника.

«Лучше об этом спросить у Василия Владимировича. Для меня тренировки проходят хорошо, команда тренируется и общается хорошо. Пока, тьфу-тьфу, всё нормально. Мы находимся на сборах, время покажет, но мне всё нравится! Василий Владимирович хорошо работает и хорошо общается с командой. Видно, что он хочет сделать, пока мы довольны», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.