Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мне всё нравится!» Президент «Урала» Иванов — о работе Василия Березуцкого

«Мне всё нравится!» Президент «Урала» Иванов — о работе Василия Березуцкого
Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе Василия Березуцкого на посту главного тренера екатеринбургской команды. Функционер признался, что ему всё нравится в работе нового наставника.

«Лучше об этом спросить у Василия Владимировича. Для меня тренировки проходят хорошо, команда тренируется и общается хорошо. Пока, тьфу-тьфу, всё нормально. Мы находимся на сборах, время покажет, но мне всё нравится! Василий Владимирович хорошо работает и хорошо общается с командой. Видно, что он хочет сделать, пока мы довольны», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Тренер «Урала» Березуцкий: у меня своё видение футбола, поэтому для ребят много нового
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android