Футбольный комментатор Константин Генич оценил выступление испанских команд в Лиге чемпионов УЕФА этого сезона. От Ла Лиги в ЛЧ играют «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Вильярреал» и «Атлетик».

— Этот сезон у испанских команды в еврокубках не очень, но в целом же они стабильно играют. Ну, вот этот сезон такой получился.

— Ну почему не очень? Да, «Барселона» в прошлом году была вторая и со свистом вошла. Но она и сейчас войдёт, и «Реал» войдёт. У «Атлетико» тоже хорошие шансы. Это только провал [клуба из] Бильбао, который в Лиге чемпионов не играл совсем никогда. А «Вильярреал» — это, пожалуй, парадокс такой, что в чемпионате они идут достаточно ровно… Хотя в последних играх начали сбоить, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ занимает «Арсенал». На втором месте расположилась «Бавария», на третьем — мадридский «Реал». «Барселона» — девятая, «Атлетико» — 12-й. «Атлетик» занимает 23-е место, а «Вильярреал» — 35-е.