Галактионов ответил на вопрос, связывались ли с ним представители «Спартака» и «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, связывались ли с ним московские «Динамо» и «Спартак». В первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги команды покинули тренеры Валерий Карпин и Деян Станкович.

— После прихода Бориса Борисовича Ротенберга вы продлили контракт. Это произошло очень быстро, а в момент до продления контракта на вас выходили «Спартак» или «Динамо»? Потому что об этом разговоры ходили, и у них сейчас смена тренеров произошла.

— Мы очень рады, что двигаемся дальше в «Локомотиве», благодарны руководству клуба, высшему менеджменту за то доверие, которое «Локомотив» предоставляет. Нам очень нравится всё, что происходит в коллективе. Будем делать всё, чтобы это развитие продолжалось дальше. Тренер — это такая профессия, которая может всегда, в любой момент… Сегодня с вами говорим об удачном эпизоде. Это жизнь, это нормально. И никто не может дать какие-то прогнозы на дальнейшее.

Один мой хороший товарищ всегда, когда мы с ним здоровались, я говорю: «Как дела?» Он мне отвечает: «Пока работаем». Я говорю: «Как дела?» Он мне говорит: «Пока работаем». Я его на 10-й раз спрашиваю: «Почему пока работаем?» Он говорит: «25 лет на одном месте», — сказал Галактионов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»