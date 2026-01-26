Президент «Урала» Иванов допустил приглашение в штаб Василия Березуцкого его брата Алексея

Президент «Урала» Григорий Иванов допустил приглашение в штаб главного тренера команды Василия Березуцкого его брата Алексея.

«У Василия есть свой штаб, это его прерогатива. Я в это не вмешиваюсь. Если Василий Владимирович скажет, что ему для помощи нужен Алексей, мы, думаю, пойдём ему навстречу. Но пока такого предложения не было», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В качестве главного тренера Василий Березуцкий начал самостоятельную карьеру в ноябре 2024 года в азербайджанском «Сабахе». Вместе с этой командой он впервые в истории клуба стал обладателем Кубка страны, но летом 2025 года покинул пост по обоюдному согласию. «Урал» Березуцкий возглавил в декабре 2025-го.