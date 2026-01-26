Скидки
Орлов похвалил Талалаева за чемпионский настрой

Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высоко оценил чемпионский настрой тренера «Балтики» Андрея Талалаева. На момент зимней паузы в сезоне калининградцы идут на пятом месте в Мир РПЛ.

«Талалаев молодец. Когда его спросили о целях «Балтики», он ответил: «У меня одна цель — стать чемпионом». И вдруг, через несколько дней, Саусь говорит: «Балтика» будет бороться за чемпионство». То есть Талалаев внедряет эту мысль игрокам. «Балтика» должна бороться за чемпионство, это правильная позиция главного тренера. Цели должны быть самые высокие, тогда ты чего-то добьёшься! — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

