Саусь подписал контракт со «Спартаком», раскрыты детали трансфера — источник

Комментарии

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь перешёл в московский «Спартак». Игрок уже подписал контракт с красно-белыми, утверждает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, Саусь подписал со «Спартаком» контракт на 4,5 года, а сумма трансфера из «Балтики» составила 350 млн рублей. При этом в соглашении Владислава с красно-белыми будут прописаны две суммы отступных: для российских клубов — € 30 млн, для европейских — € 20 млн.

Саусь будет выступать за «Спартак» под 17-м номером. Он уже отправился в московский аэропорт, откуда вылетит в Дубай, чтобы присоединиться к красно-белым.

Комментарии
