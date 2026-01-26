Скидки
Зенит — Шанхай Порт, результат матча 26 января 2026, счёт 6:0, товарищеский матч

«Зенит» со счётом 6:0 разгромил «Шанхай Порт», Соболев снова забил
Комментарии

Завершился товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и клубом «Шанхай Порт» из китайской Суперлиги. Встреча проходила в рамках подготовки к весенней части Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Эспайр-Центр» (Доха, Катар). Победу со счётом 6:0 праздновали футболисты российского клуба.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 января 2026, понедельник. 11:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
6 : 0
Шанхай Порт
Шанхай, Китай
1:0 Мостовой – 19'     2:0 Соболев – 45'     3:0 Кондаков – 51'     4:0 Ерохин – 56'     5:0 Ерохин – 74'     6:0 Иванов – 84'    

На 19-й минуте вингер сине-бело-голубых Андрей Мостовой вывел свою команду вперёд. На 45-й минуте нападающий Александр Соболев удвоил преимущество санкт-петербуржцев. На 51-й минуте полузащитник Даниил Кондаков довёл счёт до крупного. На 56-й минуте четвёртый гол «Зенита» забил полузащитник Александр Ерохин. На 74-й минуте Ерохин оформил дубль. На 84-й минуте шестой мяч забил хавбек Матвей Иванов.

Ранее команды встречались в очном матче в четверг, 22 января. Разгромную победу одержали сине-бело-голубые (4:1). Один из голов в том матче также забил Соболев.

