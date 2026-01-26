Скидки
Генич определил главную сенсацию в 7-м туре Лиги чемпионов УЕФА

Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич назвал победу норвежского «Будё-Глимт» над «Манчестер Сити» главной сенсацией 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «Будё-Глимт» обыграл «горожан» со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22'     2:0 Хёг – 24'     3:0 Хёуге – 58'     3:1 Шерки – 60'    
Удаления: нет / Родри – 62'

— Главная сенсация 7-го тура?
— Ну, «Будё-Глимт». Мне кажется, сенсация ещё — выступление «Арсенала». Я вообще не ожидал, что «Арсенал» может так открыто играть. Они очень круто играли с «Интером». Вообще думал, что они закопаются и будут убогие 0:0 или 1:0, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ занимает «Арсенал». На втором месте расположилась «Бавария», на третьем — мадридский «Реал».

Комментарии
