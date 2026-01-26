Генич определил главную сенсацию в 7-м туре Лиги чемпионов УЕФА

Футбольный комментатор Константин Генич назвал победу норвежского «Будё-Глимт» над «Манчестер Сити» главной сенсацией 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «Будё-Глимт» обыграл «горожан» со счётом 3:1.

— Главная сенсация 7-го тура?

— Ну, «Будё-Глимт». Мне кажется, сенсация ещё — выступление «Арсенала». Я вообще не ожидал, что «Арсенал» может так открыто играть. Они очень круто играли с «Интером». Вообще думал, что они закопаются и будут убогие 0:0 или 1:0, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ занимает «Арсенал». На втором месте расположилась «Бавария», на третьем — мадридский «Реал».