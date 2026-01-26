Скидки
Галактионов — о Дзюбе: реалити-шоу устраивать мы не собираемся

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об отношениях с нападающим «Акрона» Артёмом Дзюбой. После ухода из «Локо» нападающий назвал тренера трусливеньким и слабоватым.

— Давайте так, всё, что было в раздевалке, в коллективе, всё, что было внутри, с моей стороны останется внутри. Всегда есть две стороны, две правды. Вступать в какую-то дискуссию — нет. Устраивать какие-то реалити-шоу мы не собираемся.

— Тебе было неприятно, что он так сказал?
— Ещё раз, давайте, я благодарен Артёму Сергеевичу за тот период времени, который у нас был в «Локомотиве». То, что, действительно, с его личностью, харизмой и лидерскими качествами, он вместе с командой помог выйти на следующий этап, — сказал Галактионов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

