Вячеслав Караваев вернулся на поле после годичного перерыва из-за травмы

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев вышел на замену во втором тайме товарищеского матча с китайским клубом «Шанхай Порт». Таким образом, футболист вернулся на поле после годичного перерыва из-за тяжёлой травмы.

Матч «Зенита» и «Шанхай Порт» проходит в эти минуты. Петербургский клуб ведёт со счётом 5:0.

Напомним, 30-летний футболист получил разрыва ахиллова сухожилия во время сборов в Катаре в январе 2025 года. С того момента защитник не играл за сине-бело-голубых.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.