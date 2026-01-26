Вячеслав Караваев вернулся на поле после годичного перерыва из-за травмы
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев вышел на замену во втором тайме товарищеского матча с китайским клубом «Шанхай Порт». Таким образом, футболист вернулся на поле после годичного перерыва из-за тяжёлой травмы.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 января 2026, понедельник. 11:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
2-й тайм
6 : 0
Шанхай Порт
Шанхай, Китай
1:0 Мостовой – 19' 2:0 Соболев – 45' 3:0 Кондаков – 51' 4:0 Ерохин – 56' 5:0 Ерохин – 74' 6:0 Иванов – 84'
Матч «Зенита» и «Шанхай Порт» проходит в эти минуты. Петербургский клуб ведёт со счётом 5:0.
Напомним, 30-летний футболист получил разрыва ахиллова сухожилия во время сборов в Катаре в январе 2025 года. С того момента защитник не играл за сине-бело-голубых.
«Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.
