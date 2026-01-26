Шикунов: Саусю в «Спартаке» будет непросто, но это приобретение с перспективой

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о готовящемся трансфере защитника «Балтики» Владислава Сауся в московский клуб.

«Спартак» — молодец, что берёт Сауся. Он качественный футболист, плюс с российским паспортом. Разберутся сами, где его использовать, но приобретение хорошее. Посмотрим, как Саусь проведёт сборы, как вклинится. Ему будет непросто, в «Спартаке» есть серьёзные футболисты.

Но, опять же, у Сауся российский паспорт. Количество легионеров будет сокращаться. Так что это приобретение с перспективой», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.