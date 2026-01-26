Генеральный директор «Балтики» Измайлов: мы не устраиваем распродажу игроков

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов заявил, что к игрокам калининградской команды существует повышенный интерес, однако клуб не планирует устраивать распродажу. Ранее появилась информация, что защитник «Балтики» Владислав Саусь близок к переходу в московский «Спартак».

«Интерес большой, команда выстрелила. Но мы не устраиваем распродажу, каждого игрока ценим. Команде нужно развиваться и также нужно усиливаться», — сказал Измайлов в прямом эфире «Матч ТВ».

«Балтика» ушла на зимний перерыв, занимая пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. От лидирующего «Краснодара» калининградцы отстают на пять очков.