Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генеральный директор «Балтики» Измайлов: мы не устраиваем распродажу игроков

Генеральный директор «Балтики» Измайлов: мы не устраиваем распродажу игроков
Комментарии

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов заявил, что к игрокам калининградской команды существует повышенный интерес, однако клуб не планирует устраивать распродажу. Ранее появилась информация, что защитник «Балтики» Владислав Саусь близок к переходу в московский «Спартак».

«Интерес большой, команда выстрелила. Но мы не устраиваем распродажу, каждого игрока ценим. Команде нужно развиваться и также нужно усиливаться», — сказал Измайлов в прямом эфире «Матч ТВ».

«Балтика» ушла на зимний перерыв, занимая пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. От лидирующего «Краснодара» калининградцы отстают на пять очков.

Материалы по теме
Саусь подписал контракт со «Спартаком», раскрыты детали трансфера — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android