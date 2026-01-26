Галактионов рассказал, как игроки «Локомотива» приняли новичка Лукаса Веру

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил, как футболисты отреагировали на появление в команде аргентинского новичка Лукаса Веры. Ранее полузащитник выступал в Мир Российской Премьер-Лиге за «Химки» и «Оренбург».

— Уровень его квалификации и мастерства, так скажем, в частных беседах общаясь со своими игроками, все осознают, что Лукас — это квалифицированный футболист, он нам поможет.

— То есть его приняли как профи?

— Да. Во-первых, его взаимодействие с Воробьёвым в «Оренбурге», он его знает. Ребята из прошлой команды «Химок» — Митрюшкин, Бакаев, Руденко — тоже с ними знакомы. Плюс наши коммуникабельные ребята, у нас потрясающая атмосфера в коллективе, его очень дружелюбно приняли. Понятно, с юморком, эмоционально, но это нормально в здоровом живом коллективе, — сказал Галактионов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»