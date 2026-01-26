Скидки
Галактионов рассказал, как игроки «Локомотива» приняли новичка Лукаса Веру

Галактионов рассказал, как игроки «Локомотива» приняли новичка Лукаса Веру
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил, как футболисты отреагировали на появление в команде аргентинского новичка Лукаса Веры. Ранее полузащитник выступал в Мир Российской Премьер-Лиге за «Химки» и «Оренбург».

— Уровень его квалификации и мастерства, так скажем, в частных беседах общаясь со своими игроками, все осознают, что Лукас — это квалифицированный футболист, он нам поможет.

— То есть его приняли как профи?
— Да. Во-первых, его взаимодействие с Воробьёвым в «Оренбурге», он его знает. Ребята из прошлой команды «Химок» — Митрюшкин, Бакаев, Руденко — тоже с ними знакомы. Плюс наши коммуникабельные ребята, у нас потрясающая атмосфера в коллективе, его очень дружелюбно приняли. Понятно, с юморком, эмоционально, но это нормально в здоровом живом коллективе, — сказал Галактионов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

