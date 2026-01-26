Скидки
«Зенит» отреагировал на возвращение Караваева на поле

«Зенит» отреагировал на возвращение Караваева на поле
Комментарии

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» отреагировала на возвращение перенёсшего тяжёлую травму защитника Вячеслава Караваева. 30-летний футболист получил разрыва ахиллова сухожилия во время сборов в Катаре в январе 2025 года и год пробыл вне игры. Сегодня, 26 января, Караваев принял участие в товарищеском матче с китайским «Шанхай Порт».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 января 2026, понедельник. 11:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
6 : 0
Шанхай Порт
Шанхай, Китай
1:0 Мостовой – 19'     2:0 Соболев – 45'     3:0 Кондаков – 51'     4:0 Ерохин – 56'     5:0 Ерохин – 74'     6:0 Иванов – 84'    

«Тяжелейшая травма, длительное и невероятно трудное восстановление. Ты прошёл через всё и вернулся. Рады видеть в игре, Слава!» — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».

«Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. От лидирующего «Краснодара» сине-бело-голубые отстают на одно очко. В 19-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Балтикой».

