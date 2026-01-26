«Зенит» отреагировал на возвращение Караваева на поле

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» отреагировала на возвращение перенёсшего тяжёлую травму защитника Вячеслава Караваева. 30-летний футболист получил разрыва ахиллова сухожилия во время сборов в Катаре в январе 2025 года и год пробыл вне игры. Сегодня, 26 января, Караваев принял участие в товарищеском матче с китайским «Шанхай Порт».

«Тяжелейшая травма, длительное и невероятно трудное восстановление. Ты прошёл через всё и вернулся. Рады видеть в игре, Слава!» — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».

«Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. От лидирующего «Краснодара» сине-бело-голубые отстают на одно очко. В 19-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Балтикой».