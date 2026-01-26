«Зенит» отреагировал на возвращение Караваева на поле
Поделиться
Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» отреагировала на возвращение перенёсшего тяжёлую травму защитника Вячеслава Караваева. 30-летний футболист получил разрыва ахиллова сухожилия во время сборов в Катаре в январе 2025 года и год пробыл вне игры. Сегодня, 26 января, Караваев принял участие в товарищеском матче с китайским «Шанхай Порт».
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 января 2026, понедельник. 11:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
6 : 0
Шанхай Порт
Шанхай, Китай
1:0 Мостовой – 19' 2:0 Соболев – 45' 3:0 Кондаков – 51' 4:0 Ерохин – 56' 5:0 Ерохин – 74' 6:0 Иванов – 84'
«Тяжелейшая травма, длительное и невероятно трудное восстановление. Ты прошёл через всё и вернулся. Рады видеть в игре, Слава!» — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».
«Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. От лидирующего «Краснодара» сине-бело-голубые отстают на одно очко. В 19-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Балтикой».
Материалы по теме
Комментарии
- 26 января 2026
-
14:22
-
14:08
-
14:03
-
14:00
-
13:49
-
13:49
-
13:28
-
13:27
-
13:01
-
13:00
-
12:58
-
12:56
-
12:46
-
12:41
-
12:26
-
12:19
-
12:17
-
12:00
-
11:43
-
11:30
-
11:25
-
11:18
-
11:15
-
11:02
-
10:51
-
10:49
-
10:46
-
10:31
-
10:22
-
10:20
-
10:02
-
09:48
-
09:40
-
09:38
-
09:35