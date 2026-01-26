Галактионов поделился инсайдом о переговорах по новому контракту Карпукаса с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, что клуб начал переговоры по новому контракту с представителями полузащитника Артёма Карпукаса. Его соглашение с железнодорожниками истекает летом 2027 года.

— Ходили разговоры, что не исключён уход Карпукаса из «Локомотива».

— Никогда не рассматривался. Никогда. Думаю, может быть, тоже педалировался кем-то для чего-то. Потому что никогда ни на каком этапе эти разговоры не ходили ни у нас, ни внутри клуба. Тем более игрок с действующим контрактом, один из молодых футболистов, который проводит четвёртый сезон. Сегодня мы вправе говорить, что видим того Карпукаса, которого хотим, с его уровнем игры, головы, интеллекта, это факт.

— Карпукас в контексте «Краснодара» обсуждается, а у него контракт на полтора года остался. С учётом той же истории с Бариновым, у вас нет желания побыстрее эту историю разрешить?

— Ну, наверное, маленький инсайд, можно?

— Нужно.

— В лице генерального директора и сейчас спортивный директор, который здесь находится, Дмитрий Николаевич Ульянов, уже начались эти диалоги с его представителем о продлении, поэтому эта работа такая невидимая, тихая. Сам игрок и его представитель заинтересованы в продолжении игры в «Локомотиве». И клуб заинтересован, и тренерский штаб, — сказал Галактионов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»