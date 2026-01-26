Джон Джон подписал контракт с «Зенитом», сумма сделки составит € 20 млн — Фабрицио Романо

Полузащитник «Ред Булл Брагантино» Джон Джон прошёл медицинское обследование и подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, сине-бело-голубые заплатят € 20 млн за 23-летнего атакующего хавбека.

По данным авторитетного интернет-портал Transfermarkt, рыночная стоимость Джона составляет € 11 млн. Контракт универсального полузащитника с «Ред Булл Брагантино» рассчитан до лета 2029-го.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. От лидирующего «Краснодара» сине-бело-голубые отстают на одно очко. В 19-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Балтикой».