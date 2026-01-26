Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джон Джон подписал контракт с «Зенитом», сумма сделки составит € 20 млн — Фабрицио Романо

Джон Джон подписал контракт с «Зенитом», сумма сделки составит € 20 млн — Фабрицио Романо
Комментарии

Полузащитник «Ред Булл Брагантино» Джон Джон прошёл медицинское обследование и подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, сине-бело-голубые заплатят € 20 млн за 23-летнего атакующего хавбека.

По данным авторитетного интернет-портал Transfermarkt, рыночная стоимость Джона составляет € 11 млн. Контракт универсального полузащитника с «Ред Булл Брагантино» рассчитан до лета 2029-го.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. От лидирующего «Краснодара» сине-бело-голубые отстают на одно очко. В 19-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Балтикой».

Материалы по теме
«Зенит» отреагировал на возвращение Караваева на поле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android