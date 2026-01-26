Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» готов заплатить «Лацио» € 20 млн за Хила, «Реал» получит 50% от суммы сделки — AS

«Милан» готов заплатить «Лацио» € 20 млн за Хила, «Реал» получит 50% от суммы сделки — AS
Комментарии

Центральный защитник «Лацио» Марио Хила может сменить команду. Как сообщает издание AS, в подписании 25-летнего футболиста заинтересован итальянский «Милан». По данным источника, «россонери» готовы заплатить за переход испанца € 20 млн.

Сообщается, что миланская команда готова осуществить переход Хила в летнее трансферное окно, когда у футболиста останется один год по контракту с его нынешним клубом.

Марио Хила перешёл в «Лацио» из молодёжной команды мадридского «Реала» летом 2022 года за € 6 млн. По данным СМИ, «сливочным» полагаются 50% от суммы следующего трансфера защитника. Таким образом, в случае завершения сделки между «Миланом» и «Лацио», «Реал» заработает € 10 млн.

Материалы по теме
«Зенит» всё-таки берёт Джона Джона, а «Спартак» ждёт Сауся! LIVE трансферов РПЛ
Live
«Зенит» всё-таки берёт Джона Джона, а «Спартак» ждёт Сауся! LIVE трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android