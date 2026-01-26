Скидки
Российский полузащитник «Динамо» Денис Макаров подписал контракт с «Кайсериспором». Об этом «Чемпионату» сообщил представитель футболиста Алексей Бабырь. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026. Договор с московским «Динамо» расторгнут по соглашению сторон.

Дебют Макарова в новой команде может состояться уже 1 февраля в выездном матче с «Галатасараем». Денис выступает за «Динамо» с лета 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забив три гола и сделав одну результативную передачу.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Керимов — о Макарове в «Кайсериспоре»: в таких клубах часто задерживают зарплаты
